Migranti, in tre si buttano dalla Geo Barents al porto di Catania: recuperati

Tre giovani migranti a bordo della Geo Barents, ormeggiata a Catania con 215 naufraghi a bordo, si sono tuffati in mare nel tentativo di raggiungere la terraferma. Hanno nuotato fino ad un galleggiante e poi sono stati recuperati dalle autorità e portati sul molo vicino alla nave di Medici senza frontiere. tre stanno bene. Un gran numero di naufraghi ha cominciato a mangiare poco o saltare i pasti a causa della fase depressiva che ora stanno attraversando, riferiscono gli attivisti che si trovano a bordo della Humanity 1, la nave nel porto di Catania con a bordo 35 migranti che non sono sbarcati. Intanto, dalla Geo Barents i migranti non sbarcati hanno realizzato cartelli con pezzi di cartone su cui hanno scritto "Help us", esponendoli all'esterno e urlando la richiesta d'aiuto alle persone sul molo.