Soccorsi a largo della Sicilia 500 migranti: diretti a Siracusa e Pozzallo

Circa 500 migranti sono stati salvati in un'operazione di ricerca e soccorso gestita dall'Italia al largo della Sicilia. Oltre 250 sono stati portati dalle motovedette ad Augusta e stanno già sbarcando mentre altri 220 circa, soprattutto donne e minori, saranno trasferiti a Pozzallo. Coordinato dalla prefettura di Siracusa, è già scattato il piano per l'accoglienza, le verifiche sanitarie e le procedure di identificazione. Questa mattina Alarm Phone aveva segnalato un'imbarcazione in difficoltà a largo di Malta, con 500 persone a bordo, partita dalla Libia 3 giorni fa. I migranti soccorsi sono quelli che aveva segnalato Alarm phone. Sono stati presi dal barcone da un rimorchiatore e da due motovedette italiane