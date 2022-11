Siracusa, villa distrutta da un incendio a Tremmilia: illesi gli occupanti

Un incendio scoppiato oggi pomeriggio, verso le 14,30, ha distrutto una villa in contrada Sinerchia a Siracusa. I danni sono ingenti. Scattato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le fiamme, secondo le prime ipotesi, sarebbero partite per il cattivo funzionamento di una stufa. I proprietari della villa A Tremmilia, l'avevano sistemata nel vano bagno per asciugare i panni. Sono stati gli stessi occupanti dell'abitazione a chiedere l'intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme però, incontrollate, in pochi minuti hanno devastato l'intero appartamento. Nessuno degli occupanti della villa sono rimasti feriti, anche se sono rimasti sotto choc per il fuoco che sembrava incontrollabile e che ha aggredito le strutture, mobili e suppellettili. Per avere ragione del fuoco hanno dovuto lavorare per oltre quattro ore tre squadre dei vigili del fuoco. Considerati i danni, ingenti, i vigili del fuoco non hanno potuto stabilire le cause del fuoco.