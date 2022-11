Servizio idrico integrato nei comuni iblei, ricorso al Tar sulla società di gestione

"Costituita Iblea Acque S.p.A. tra omissioni, ricorsi al Tar e contraddizioni per la gestione di un appalto pubblico da 60 milioni di euro l'anno per 30 anni". Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Ispica Paolo Monaca. "E’ una brutta pagina quella che si sta consumando all’ATI Idrico di Ragusa - continua la nota - dove alla competenza e alla trasparenza si è sostituita la furbizia e il sotterfugio. Questa considerazione, purtroppo, è necessaria per meglio comprendere cosa sta accadendo, all’insaputa di tutti noi cittadini-contribuenti, in quello che potrebbe essere il più rilevante appalto a livello provinciale di un servizio pubblico essenziale, come quello idrico integrato, che riguarderà l’approvvigionamento e la distribuzione dell’acqua, il servizio di fognatura e di depurazione delle acque reflue dell’intera provincia di Ragusa. IL TAR Catania dovrà presto esprimersi sulla legittimità della procedura adottata dai dodici comuni iblei per la costituzione della Iblea Acque S.p.A., la società che dovrebbe gestire l’appalto del servizio idrico integrato dell’intera provincia di Ragusa. Nessuna sorpresa per il sottoscritto, che già lo scorso maggio, in consiglio comunale aveva sollevato dubbi sulla costituenda società, invitando gli amministratori a meglio approfondire la l’argomento".