Voleva suicidarsi lanciandosi dal ponte di Modica: salvato dalla Polstrada

Dopo l’ennesimo litigio domestico, era uscito di casa ed avendo già preso la triste decisione di farla finita, si mette alla guida della propria autovettura con l’obiettivo di raggiungere il ponte ubicato sulla Strada Statale 115 nelle vicinanze di Modica, tristemente conosciuto come il “ponte dei suicidi” poiché scelto, per il notevole salto di circa 180 metri della propria campata, come teatro di estremi gesti di disperazione.

La vicenda riguarda un uomo di 37 anni di Siracusa, che non riuscendo ad orientarsi per raggiungere il ponte, stanco e frastornato, mentre percorre l’autostrada A/18 Siracusa – Ispica viene rintracciato da una pattuglia della Polizia Stradale che, insospettitasi dalla “strana condotta di guida”, decide di fermarlo e procedere ad un controllo.

Gli istanti immediatamente successivi hanno visto, come protagonisti, i due operatori della Polizia Stradale che, riuscendo ad instaurare un rapporto di fiducia con l’aspirante suicida, sono riusciti con le proprie parole a farlo desistere dal proprio tragico intento.

Subito dopo, allertati i soccorsi, l’uomo veniva raggiunto sul posto da personale medico ed accompagnato in ospedale per le cure del caso unitamente agli agenti divenuti un sicuro punto di riferimento per l’uomo e per i familiari intervenuti.