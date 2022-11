Controlli al Borgo a Catania, multe a panificio e ristorante

I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania, del Nucleo Ispettorato del Lavoro e da personale dell’A.S.P. di Catania, hanno effettuato un servizio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa nel quartiere “Borgo” di Catania.

I controlli sono stati finalizzati alla verifica del rispetto delle norme igienico sanitarie e della sicurezza sui luoghi di lavoro presso diverse attività commerciali site nell’area compresa tra via Caronda e Piazza Giovanni Verga.

Nell’ambito di tali controlli, è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per il titolare di un panificio, un 57enne catanese, per “violazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro”.

In particolare i militari dell’Arma hanno contestato la presenza di un lavoratore “in nero”, l’omesso invio a visita medica del personale presente e la scarsa pulizia dei locali con contestuale prescrizione di adeguamento. Al titolare dell’attività commerciale sono state comminate sanzioni per un totale di 9.500 €.

Inoltre, nell’ambito della medesima attività, durante il controllo di un ristorante sito nell’area circostante a Piazza Giovanni Verga, gli operanti hanno riscontrato la presenza di alimenti non tracciati, precisamente 3 kg di carne e prodotti ittici, motivo per cui al ristoratore sono state comminate sanzioni per un importo complessivo di 1.500 € e contestualmente disposta la distruzione degli alimenti stessi.