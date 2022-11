Istat, censimento della popolazione a Siracusa fino al 22 dicembre

E’ in corso il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni per i cittadini di Siracusa che hanno ricevuto la lettera di invito da parte dell’ISTAT. Il Comune ricorda che partecipare al Censimento rappresenta un obbligo di legge, e la mancata risposta comporta l’applicazione di una sanzione.

Chi non avesse la possibilità di collegarsi con il sito dell’ISTAT per compilare il questionario in modo autonomo, può recarsi, fino al 22 dicembre, presso il Centro comunale di Rilevazione, in via San Sebastiano 29/31, secondo il seguente orario di ricevimento:

dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11;

lunedì e mercoledì anche dalle 15 alle 17.