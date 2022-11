Lo scrittore Igor Nogarotto vince il premio “Libro dell’anno 2022” con il romanzo "Rosa stacca la spina"

Presso la Sala Alessandrina di Roma – Complesso Monumentale S. Spirito in Sassia – Museo dell’Arte Sanitaria, si è svolta la cerimonia di premiazione del Premio Letterario "Il libro dell’anno 2022" e del Concorso letterario "La poesia dell’anno 2022" di Area Cultura, evento condotto dal Presidente del concorso Angelica Loredana Anton.

"Il libro dell’anno 2022" viene assegnato al romanzo “Rosa stacca la spina” (Effedì Edizioni) di Igor Nogarotto, libro che accarezza le tematiche del suicidio assistito e dell’eutanasia.

"È un riconoscimento che premia il lavoro di una vita – racconta Nogarotto – per l’Opera creativa che più di ogni altra mi rappresenta. Felice di portare all’attenzione mediatica tematiche delicate come il suicidio assistito e l’eutanasia. Il linguaggio immediato ed emozionale della letteratura arrivando direttamente alla pancia del lettore, senza filtri, ha il potere di sensibilizzare sull’argomento."

Presenti all’evento importanti rappresentanti del mondo culturale e giornalistico, tra cui Michele Cucuzza e Amedeo Goria.