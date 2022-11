Castiglione lascia presidenza Consiglio a Catania per insediamento all'Ars

Il Presidente del Consiglio comunale di Catania, Giuseppe Castiglione, stamani, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico, per via della recente elezione a deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana.

Il neo parlamentare regionale ha ufficializzato le proprie dimissioni nel corso di un breve incontro nella sala consiliare di Palazzo degli Elefanti con dirigenti e impiegati comunali, in vista dell'insediamento tra i componenti dell'Ars, giovedì prossimo.

"Lascio questo ruolo con grande commozione, perché guidare il Senato cittadino per oltre 4 anni è stata un'esperienza tanto impegnativa quanto indimenticabile - ha detto Giuseppe Castiglione -. Mi sento di ringraziare tutti i consiglieri comunali, di maggioranza e di opposizione, che hanno collaborato per una gestione dell'assemblea cittadina improntata alla serietà e all'imparzialità, in un rapporto di leale collaborazione con la giunta, il sindaco, gli assessori e da ultimo il commissario straordinario. Un sentimento di gratitudine lo rivolgo - ha proseguito Castiglione - al personale e alla dirigenza della presidenza del consiglio e di tutte le direzioni comunali, che non hanno mai fatto mancare il loro apporto, sia nel lavoro delle commissioni sia in quello dell'aula, anche nel difficilissimo periodo della pandemia".

Castiglione ha reso noto che subito dopo l'elezione del nuovo presidente dell'Assemblea cittadina lascerà anche l'incarico di consigliere comunale.