Portato via in ambulanza uno dei due siriani che ieri si erano lanciati in acqua dalla Geo Barents, ferma al porto di Catania, per protestare contro il mancato sbarco. L'uomo, che ha trascorso tutta la notte all'addiaccio sulla banchina insieme con il compagno, ha 39 di febbre ed è stato trasferito in ospedale.