L'Asp di Siracusa conferisce gli incarichi ai direttori

La direzione strategica dell'Asp di Siracusa prosegue nel conferimento degli incarichi di direttori di strutture complesse e di responsabili di unità operative semplici e dipartimentali. A seguito dei concorso espletati, l'incarico di direttore dell'unità di ginecologia e ostetricia dell'ospedale di Lentini è stato conferito a Francesco Giuseppe Cannone, 41 anni, proveniente dall'Arnas Garibaldi di Catania primo classificato. Completate, inoltre, le procedure per l'incarico dirigenziale di unità anestesia dell'ospedale di Lentini conferito a Laura Condorelli, dell'unità anestesia dell'ospedale Avola-Noto assegnato a Giampietro Scalia, che hanno sottoscritto i contratti, e quello dell'unità talassemia dell'ospedale di Lentini conferito a Sabrina Bagnato. "Stiamo proseguendo senza sosta - dice il direttore generale dell'Asp Salvatore Lucio Ficarra - nel completamento delle procedure concorsuali avviate con l'affidamento di ulteriori incarichi di direzione, mentre sono in corso le procedure per le ulteriori nomine dei direttori e dei responsabili delle restanti strutture sia dell'area ospedaliera che territoriale. E' nostro obiettivo fornire ai reparti e ai servizi ospedalieri e territoriali un assetto organizzativo più stabile, rispetto al passato, per una migliore pianificazione delle attività di unità operative rette per anni, così come previsto dalle norme contrattuali, da direttori facenti funzioni".