Galà dello Sport a Trecastagni: tra i premiati dell'edizione 2022 il canoista Antonio Rossi vincitore di tre ori olimpici

In vista della 17° edizione della Castagna d’Argento, lunedì 12 dicembre alle 20, a Villa Romantica a Trecastagni arriva dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano il messaggio del presidente Giovanni Malagò, che esprime l’apprezzamento per il premio diventato negli anni, un riconoscimento ambito.

“La ‘Castagna d’Argento’ - scrive Malagò - sintetizza l’amore per lo sport e lo trasforma in una festa capace di celebrare la dimensione autentica che lo caratterizza. Un evento diventato tradizione grazie all’impegno profuso dalla Sicilpool dell’amico Pippo Leone con la fondamentale collaborazione della Regione Siciliana e del Comune di Trecastagni, straordinaria vetrina di una premiazione che mette insieme eccellenze, testimonial e formidabili protagonisti del nostro movimento”.

Il presidente del Coni che nel 2020 ha ricevuto la Castagna d’Argento, conclude il suo saluto scrivendo: “A nome personale, e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, rinnovo i più sinceri ringraziamenti all’organizzazione e rivolgo i più sentiti complimenti ai vincitori di questa 17° edizione, certo che continueranno a lasciare il segno con la loro incessante e proficua azione, fedeli all’identità che ci accomuna da sempre. Viva la Castagna d’Argento, viva lo sport, viva l’Italia!”.

Un segno indelebile che il Comitato organizzativo del Galà dello Sport, imprime edizione dopo edizione, e anche quest’anno la lista dei premiati ne valorizza lo spessore. La Giuria presieduta dal Generale Vincenzo Parrinello e composta da personalità dello sport come Fabio Pagliara ed Enzo Falzone, svela il primo nome dei protagonisti che lunedì 12 dicembre saranno presenti a Trecastagni.

Dal 2018 è Sottosegretario ai Grandi eventi sportivi della Regione Lombardia. Per tutti è il canoista italiano per eccellenza. La carriera sportiva di Antonio Rossi non si dimentica facilmente, costellata di successi eccezionali, come i tre ori olimpici conquistati.