Scoperto evasore totale a Lentini: è un ingegnere

Un evasore totale è stato scoperto dalla Guardia di finanza di Lentini (Siracusa). Si tratta di un ingegnere che non ha rispetto gli obblighi di dichiarazione Iva, sebbene, spiegano le Fiamme gialle, "abbia lavorato con regolarità, esercitando la propria professione sia per conto di privati, sia per conto di società, figurando come un contribuente rientrante nel regime di favore accordato dal fisco ai cosiddetti 'forfettari', senza, tuttavia, possederne i requisiti". Gli accertamenti svolti dai finanzieri hanno accertato come il professionista fosse socio di una società con sede a Siracusa esercente la medesima attività del contribuente e, pertanto, non avrebbe potuto beneficiare del regime di favore. Al termine dei controlli è stato accertato un volume d'affari di oltre 500mila euro con un'Iva dovuta di oltre 100mila euro. Il professionista, inoltre, è stato denunciato per omessa dichiarazione.