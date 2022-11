“Lo sviluppo di un’economia sostenibile nel Val di Noto: un anno di lavoro del team di Lapis”

Lapis, il Laboratorio per la Promozione dell’Imprenditoria Sostenibile, presenta il bilancio di un anno di attività e racconta i suoi programmi futuri. Il team, infatti, non si ferma. Costituito lo scorso anno nell’ambito del progetto di ricerca ed animazione territoriale promosso dall’associazione Prometeo e finanziato dalla Fondazione di Comunità Val di Noto e da oltre 150 cittadini ed imprese, profit e no-profit, il gruppo di lavoro traccerà un primo bilancio. I risultati del progetto verranno presentati mercoledì 16 novembre alle 17,30 all’Urban Center di via Nino Bixio a Siracusa.

Il team di Lapis (nella foto), composto da Caterina De Benedictis, Giuseppe Grasso, Luca Aiello, Giuseppe Macca e Giovanni Aiello, presenterà il report che si potrà consultare sul sito dell’Associazione Prometeo, collegandosi al link: https://www.prometeosr.it/report.html.

Il progetto Lapis è stato caratterizzato da mesi di incontri, analisi del territorio, condivisione di idee, interventi di animazione. Tanti i temi affrontati con i soggetti incontrati: dall’analisi della situazione economico-sociale del territorio, alle opportunità per il Sud nell’ambito della ricerca e dell’istruzione, della salute pubblica, del lavoro, del turismo, della sostenibilità ambientale. Gettate anche le basi per un sistema di alleanze strategiche e partnership per il futuro.

Dopo la presentazione del report ci sarà spazio per un momento di confronto con i componenti del team, che sono stati selezionati attraverso un bando pubblico per giovani neolaureati.