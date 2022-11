Karate, sette volte sul podio gli allievi del maestro Failla ai Mondiali Iku

Sono saliti sette volte sul podio gli allievi del maestro floridiano, Antonio Failla ai campionati del Mondo IKU che si sono svolti a Caorle (VE). Eccellente la prestazione dei ragazzi del tecnico floridiano: la giovanissima, Sharon Raniolo, 13 anni, ha conquistato due medaglie d'oro, individuale ed a squadre, confermando così la propria leadership in campo internazionale avendo vinto lo scorso anno anche i campionati europei. Altro oro a squadre per Serena Fisicaro, cadetti e Corinne Gentilesca ippon, che hanno poi confermato le loro ambizioni in campo internazionale con il bronzo negli individuali. Altro bronzo, per il debuttante in campo internazionale, Giulio Scalora. Con quest'ottima prestazione sono stati ripagati gli enormi sacrifici che questi giovani hanno affrontato durante l'estate, anteponendo intensi allenamenti quotidiani e stretto controllo dell'alimentazione, alle vacanze e al divertimento. Alla competizione hanno partecipato anche gli atleti Roberto Russo e Sebastiano Sbriglio classifficati entrambi al 5* posto. "Sono enormemente soddisfatto del risultato ottenuto e si guarda al futuro con molta fiducia", ha detto il maestro Failla.