Migranti, la Francia apre il porto di Marsiglia: per Salvini 'l'aria è cambiata'

La Francia apre allo sbarco dei migranti nei suoi porti e dà il via libera all'attracco della Ocean Viking a Marsiglia. "Bene così, l'aria è cambiata": è il commento del vicepremier Matteo Salvini alla decisione di Parigi. A Catania cresce la tensione tra gli immigrati.

a Francia aprirà il porto di Marsiglia all'Ocean Viking

La Francia "si prepara ad aprire il porto di Marsiglia alla nave Ocean Viking, o nella notte fra mercoledì e giovedì o nella giornata di giovedì", ha detto all'ANSA una fonte del ministero dell'Interno francese. "Lo sbarco a Marsiglia si svolgerà sotto la supervisione della Prefettura. Saranno fatti scendere tutti i migranti dalla nave e poi registrati come richiedenti asilo", spiegano all'ANSA fonti del ministero dell'Interno francese. Non ci sarà quindi alcuna selezione fra i passeggeri della Ocean Viking, non saranno fatti scendere i deboli e lasciati a bordo gli altri: "Non ci sono restrizioni possibili, tutti hanno diritto di presentare la domanda di asilo", aggiungono le fonti francesi.

Salvini, Francia apre porto? Bene così, l'aria è cambiata

Il vicepremier e ministro delle infrastrutture saluta positivamente la decisione della Francia di aprire il porto di Marsiglia all'Ocean Viking sulla quale ci sono 234 persone, tra cui 55 minori dei quali 43 non accompagnati. "Bene così. - scrive Salvini sui social - L'aria è cambiata".