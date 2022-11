Palermo, a Boccadifalco al via l'esercitazione Sater 2

All'aeroporto Boccadifalco di Palermo al via l'esercitazione SATER 2/3-22 che si svolgerà nella zona della Riserva Naturale Orientata Bosco di Ficuzza, fino a mercoledì sera. L’evento addestrativo, pianificato e condotto dall’Aeronautica Militare attraverso il Rescue Coordination Centre (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico (FE), in stretta collaborazione con il Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, avrà lo scopo principale di testare e migliorare le tecniche e le procedure degli interventi di ricerca e soccorso, sia a favore di equipaggi militari dispersi a seguito di incidente di volo, che di civili scomparsi in ambiente montano impervio. All’esercitazione SATER (Soccorso aereo terrestre) sono presenti elicotteri dell’Aeronautica Militare, dell’Esercito Italiano, dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza.