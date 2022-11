Tentato omicidio a Milano, 24enne arrestato dalla Polizia a Ragusa

La Polizia ha arrestato a Ragusa un 24enne accusato di tentato omicidio e rissa aggravata per aver accoltellato due giovani lo scorso 30 settembre a Milano. L'arresto è stato eseguito in Sicilia, dove si trovava il giovane, dopo le indagini della Mobile di Milano.

L’episodio risale alla notte tra il 30 settembre e il primo ottobre scorsi, e ha coinvolto un gruppo di ragazzi che stava passando la serata in una delle zone di movida più frequentate del capoluogo, tra via Montegrappa e corso Como: da insulti per futili motivi ai coltelli, la rissa si era conclusa con il ferimento grave di un milanese, colpito da due coltellate al torace, e di un tunisino, colpito da almeno 3 fendenti al torace e alla spalla. I due feriti, trasportati negli ospedali Niguarda e San Raffaele e operati, erano rimasti per alcuni giorni in prognosi riservata.