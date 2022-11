Sempre meno vigili urbani a Modica, una “specie in via di estinzione”

L’ultimo concorso per vigili urbani – 30 posti - fu bandito a Modica nel 1987. Dopo la proclamazione dei vincitori, ci fu il classico scorrimento della graduatoria, un “vezzo” possibile negli Enti locali in tempo di “vacche grasse”. Di vigili, alla fine degli Anni Ottanta, se ne vedevano abbastanza in città. Cosa che non succede, ormai, da qualche anno a questa parte. La stretta nella spesa pubblica e le casse dei Comuni sempre più asfittiche hanno ridotto gradualmente il numero dei dipendenti, vigili urbani compresi. A Modica la situazione assume, ora, aspetti preoccupanti: gli agenti di Polizia municipale, man mano che vanno in pensione, non vengono sostituiti perché il Comune, in una situazione finanziaria sotto osservazione da parte della Corte dei conti, non può bandire concorsi. L’intero organico dei vigili, nella città della Contea, non arriva a 30 unità, compresi gli agenti che svolgono mansioni amministrative negli uffici. Quelli che possono svolgere servizi esterni, vale a dire viabilità, sono meno di una dozzina che si riducono in caso di malattie, ferie, riposi. E sono gli stessi che, in caso di incidenti, sono chiamati per i rilievi e gli accertamenti. Sono sempre gli stessi che svolgono i controlli in materia di edilizia e di commercio ambulante.

Ed entro la fine dell’anno sono previsti tre o quattro pensionamenti. E’ evidente che bisogna trovare una soluzione a livello regionale con una norma che consenta, anche ai Comuni in situazioni finanziarie di dissesto o pre dissesto, di assumere personale da assegnare alla Polizia municipale. Nel caso di Modica l’appello è rivolto al commissario straordinario, Domenica Ficano, che, ancora per qualche mese, deve amministrare il Comune. Non sarà un compito facile. Ma bisogna evitare che i vigili urbani, a Modica, vengano considerati una specie in via di estinzione.