Sindaco di Rosolini ai commercianti: "Città blindata, grazie al Prefetto"

Grazie alla sensibilità del prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, oggi Rosolini è una città blindatissima". Lo ha detto a chiare lettere il sindaco di Rosolini ieri pomeriggio ai commercianti che si sono riuniti nella Sala Cartia del municipio.

"Solo 6 giorni fa ho incontrato la rappresentante del governo in provincia e le ho rappresentato i timori e le preoccupazioni degli operatori commerciali cittadini di fronte ad una escalation della micro criminalità a Rosolini. Il prefetto non ha perso un secondo di tempo ed ha coinvolto il questore ed i comandanti provinciali dei carabinieri e della Guardia di finanza, esponendogli quanto gli avevo riferito. La risposta delle istituzioni e dello Stato non si è fatta attendere. Oggi Rosolini è una città presidiata di giorno e di notte ed i furti con le spaccate ed altri episodi delinquenziali si sono fermati. Dico tre volte grazie al prefetto di Siracusa che ha colto i disagi e le preoccupazioni di un'intera popolazione",