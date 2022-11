Terremoto di magnitudo 5.7 nelle Marche: avvertita pure in Trentino

La scossa avvertita nell'Italia centrale ha avuto una magnitudo di 5.7 ed è stata registrata dall'Ingv al largo della costa marchigiana pesarese. E' stata seguita da altri due terremoti di magnitudo 3.1 e 3.4. E stata avvertita anche inTrentino-Alto Adige la scossa di terremoto con epicentro nel Marchigiano. Non si segnalano danni. La scossa di magnitudo ML5.7 è stata registrata alle 07:07.

"Scossa di terremoto molto forte. Sono a Bruxelles. Ma in attesa di capire meglio la situazione e fare tutti i controlli, le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse. Più tardi vi aggiorno sul resto". Lo scrive su facebook il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. "Non si registrano criticità puntuali" nelle zone delle Marche dove è stato più forte il terremoto di questa mattina. Lo ha confermato il capo dellaProtezione Civile, Fabrizio Curcio, parlando a Rainews24. Curcio ha confermato che con il valore dell'evento a mare nonci sono state situazioni di tsunami, c'è stata solo una informazione ai paesi limitrofi, come è previsto a livello internazionale.