Tagli ai trasporti alle Eolie: proteste a Santa Marina di Salina e Lingua

Il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo solidarizza con gli esercenti di Santa Marina Salina e Lingua che, stamane, in segno di protesta, per i tagli nei collegamenti marittimi, hanno abbassato le saracinesche delle loro attività per un'ora. "I tagli - afferma - non andavano fatti e questi hanno fatto piombare le isole nel caos, creando difficoltà in ogni settore, e limitando anche il diritto alla mobilità e alla continuità territoriale. Da Palermo, il dirigente dell'Assessorato regionale ai Trasporti, Fulvio Bellomo che sta tenendo i contatti con Roma- prosegue Gullo - ha chiesto ai sindaci ancora qualche giorno di tempo per consentire al Ministero di trovare una soluzione. Noi sindaci, nel rappresentare le enormi difficoltà, sollecitiamo una immediata azione risolutiva, al fine di scongiurare l'aggravarsi della crisi sociale che investe le comunità isolane e il lievitare di azioni di protesta che presto potrebbero coinvolgere tutti glia rcipelaghi siciliani".