Il parlamentare avolese Luca Cannata (FdI) vicepresidente V commissione alla Camera

Il parlamentare Luca Cannata (Fratelli d’Italia) è stato eletto vicepresidente della V commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione alla Camera dei Deputati. Il parlamentare avolese esordisce in questa legislatura ponendosi tra i protagonisti dell’attività politica proprio nel periodo in cui bisogna programmare il futuro del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Cannata, 43 anni, ha una laurea in Economia politica e un master universitario di II livello in Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche. Presidente della commissione, il deputato forzista Giuseppe Mangialavori.

"Adesso - ha detto il deputato – lavoreremo concretamente per la programmazione economica del nostro Stato. Nella mia attività politica e professionale ho sempre puntato sulla pianificazione finanziaria per intercettare fondi e investimenti e ricercare l’equilibrio finanziario dei conti. Sono felice di poter contribuire alla crescita del mio Paese, l’Italia, che vive un periodo economico critico e difficile ma che ha tutte le carte in regola per rialzarsi, cercando di venire incontro alle istanze degli italiani. Ringrazio il presidente Giorgia Meloni e i colleghi del gruppo parlamentare fratelli d’Italia per avermi proposto a questo ruolo”.