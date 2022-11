Festa di solidarietà dall'11 al 13 all'Abbazia di San Martino delle Scale

Dall’11 al 13 novembre 2022, in occasione della festa di San Martino, un grande mantello ideale avvolgerà l’Abbazia di S. Martino delle Scale, alle porte di Palermo. Si tratta, della solidarietà e delle tante iniziative organizzate dalla parrocchia in collaborazione con istituzioni e realtà locali.

Il programma è molto ricco e prevede celebrazioni religiose, giornate di preghiera e di approfondimento sulla vita del santo, visite culturali del complesso monastico, escursioni naturalistiche del comprensorio boschivo, promozione del volontariato, momenti di aggregazione e socializzazione tra le famiglie, fiera dell'artigianato, benedizione degli animali domestici, raccolta di sangue… e un mantello creato dagli alunni della scuola che verrà messo ai piedi dell’altare di San Martino nell’Abbazia e sul quale chi vuole può lasciare in dono prodotti alimentari a lunga conservazione che verranno distribuiti ai bisognosi dalla Caritas parrocchiale.