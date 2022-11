Canicattini Bagni, si inaugura li stadio comunale in erba sintetica: testimonial ex medico del Milan

Verrà inaugurato domenica 13 novembre 2022 con inizio alle ore 14 il nuovo Stadio comunale in erba sintetica del Comune di Canicattini Bagni presso gli impianti sportivi di via Solferino.

Assieme al Sindaco Paolo Amenta, alla Giunta, alla Presidente del Consiglio comunale Loretta Barbagallo e a tutto il Consesso civico canicattinese, sarà presente, quale testimonial dell’evento, il Dott. Rodolfo Tavana, indimenticato Medico sportivo del Milan degli anni ’90.

Con loro, in quella che l’Assessore allo Sport Salvatore Di Mauro annuncia come una giornata di festa per la città di Canicattini Bagni che dopo oltre 80 anni, dagli anni ’30, quando venne realizzato l’attuale campo sportivo in terra battuta, ha finalmente una struttura sportiva moderna con il manto erboso e nuovi spogliatori e servizi progettata dall’Ing. Sebastiano Roccazzello e realizzata dal consorzio d’imprese R.T.I. Kaya Scavi srl e F.lli Anastasi srl di Priolo Gargallo, presenti all’evento, ci saranno i tecnici comunali, i Comandanti della locale Stazione dei Carabinieri e della Polizia Municipale, le due squadre di casa, il Canicattini che milita in Promozione, e la Canicattinese che milita in Terza Categoria, con tutti i loro settori giovanili, e i tanti ex calciatori che negli anni hanno calcato quello storico Campo sportivo, accompagnati dalle marce del Corpo Bandistico Città di Canicattini Bagni, e la presenza delle realtà associative cittadine, i gruppi e i cittadini, dopo che l’Amministrazione comunale, lavorando a ritmi serrati, è riuscita ad avere l’autorizzazione per l’accesso del pubblico nella nuova struttura calcistica, anche per le partire di Campionato.

La manifestazione, presentata da Principe Giank (Giancarlo Cultrera), dopo il taglio del nastro alla presenza dei parroci Don Sebastiano Ferla e Don Maurizio Casella che benediranno la nuova struttura, prevede l’intrattenimento da parte dei ragazzi dei settori giovanili delle due formazioni calcistiche cittadine, l’esibizione del Corpo Bandistico Città di Canicattini Bagni e una partitella conclusiva a ranchi misti tra Canicattini e Canicattinese.

Inoltre, in mattinata in Piazza XX Settembre, a cura dell’ASAS, Associazione Siracusana Automotoveicoli Storici presieduta da Diego Morreale, dalle ore 10 alle 13 si svolgerà il raduno d’auto d’epoca.

Il progetto del nuovo Stadio comunale in erba sintetica nasce nel 2017 con l’attuale Sindaco Paolo Amenta e l’Assessore allo Sport Salvatore La Rosa che ne avviarono tutte le procedure per il finanziamento (oltre un milione di euro) attraverso i fondi del Programma FSC 2014/2020 “Patto per la Sicilia” da parte dell’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, iter concluso in piena continuità amministrativa e programmatica in tutte le fasi di gara e realizzazione dal Sindaco Marilena Miceli, oggi presente in Giunta col Sindaco Paolo Amenta.