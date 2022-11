Solarino, Mangiafico seleziona giovani dai 18 ai 25 anni da avviare al lavoro

Il gruppo imprenditoriale di Solarino, 'Mangiafico', leader nel settore della ristorazione e della pasticceria, che ha da sempre a cuore il proprio territorio, per tanto, ha deciso di promuovere un'iniziativa rivolta a tutti i giovani che vogliono inserirsi nel mondo del lavoro ed avere una formazione che porti loro un'esperienza unica e professionalizzante.

Crediamo che sia un’importante occasione di formazione, crescita personale e professionale per i giovani, che sono un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese. Con questo progetto siamo certi gli garantiremo un futuro migliore.

Per avviare i corsi e il nostro PROGETTO GIOVANI siamo alla ricerca di ragazzi e ragazze per le seguenti figure professionali:

Addetto all'accoglienza; Banconista; Cameriere; Cuoco; Chef; Pizzaiolo; Aiutante pizzaiolo; Pasticciere e Gelataio.

Dopo la selezione dei candidati, verrà avviata la formazione vera e propria con la possibilità di lavorare a tempo indeterminato, dopo la fine del corso. Per tutte le info in merito e per candidarti, mandaci una mail con oggetto "PROGETTO GIOVANI" al seguente indirizzo: mangiafico1972@gmail.com

Non saranno prese in considerazione le candidature inviate al di fuori di questo canale (Ad esempio nei commenti, via Messenger o altro), social)