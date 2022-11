Palazzolo Acreide, domenica 13 ultimo appuntamento con la stagione concertistica

Sarà lo scenario della Basilica di San Sebastiano, nel cuore del centro storico di Palazzolo Acreide, ad ospitare l’ultimo concerto della stagione 2022 dell’Associazione culturale Mascagni. Ospiti dell’imperdibile appuntamento sarà il duo “An italian tale” composto da Antonino Cicero al fagotto e Luciano Troja al pianoforte (nella foto).

Il concerto spazierà su un repertorio di brani che mettono in evidenza le diverse personalità musicali dei due artisti, in un unicum che accosta la melodia italiana dell’immediato dopoguerra, con certi echi swing dagli Stati Uniti, nonché richiami all’opera e al melodramma.

In particolare il repertorio riprende le celebri canzoni del compositore e pianista milanese Giovanni D’Anzi, riscritte in maniera originale da Troja in chiave moderna, che ricorda però quelle musiche e quei suoni di un tempo. Dunque il progetto di “An Italian tale” è una ricerca in musica che ha portato anche alla realizzazione di un disco pubblicato e realizzato da Almendra Music.

Cicero si è diplomato all’Istituto Musicale “Vincenzo Bellini ” di Catania. É stato premiato in vari concorsi come solista e in formazione cameristica classica e ha collaborato con varie orchestre Italiane ed estere. Troja, autodidatta sin da bambino, laureato in jazz al Conservatorio Corelli di Messina, ha seguito corsi di perfezionamento, pubblicato oltre 15 cd da leader e co-leader tenendo concerti in Europa e negli Stati Uniti. L’ultimo appuntamento della stagione è in programma per sabato 12 novembre alle 20 nella basilica di San Sebastiano, in piazza del Popolo.