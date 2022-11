Ragusa, l'Anffas onlus dà il via alla campagna di solidarietà natalizia al fianco di Telethon

Manca ancora un po’ alle festività natalizie. Ma Anffas onlus Ragusa ha deciso di scendere in campo con una iniziativa di solidarietà che ha fatto registrare, negli anni scorsi, risultati molto importanti. E’ la campagna “Fai il dono più grande: il futuro - facciamoli diventare grandi” che vede Anffas affiancare la fondazione Telethon nella distribuzione dei cuori di cioccolato durante tutto il periodo del dicembre 2022. “Apriremo con il banchetto dei nostri autorappresentanti – afferma la direttrice Anffas Ragusa, Salvina Cilia – che si terrà il 23 novembre in occasione dell’assemblea dei soci a cui sarà spiegata l’importanza della ricerca e dell’attività svolta da Telethon. Poi, i nostri volontari e gli autorappresentanti ospiteranno nella nostra sede chi farà richiesta per sostenere la Fondazione Telethon nella distribuzione dei Cuori di cioccolato nelle tre differenti ricette: cioccolato al latte, fondente e al latte con granella di biscotto. L’obiettivo che ci prefiggiamo è quello di promuovere la ricerca genetica sulle disabilità intellettive, sui disturbi del neurosviluppo e sulle malattie rare per garantire qualità di vita alle persone con disabilità e ai loro familiari”.