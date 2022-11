Ragusa, una giornata formativa sulle tematiche minorili

Domani 11 novembre, alle ore 9,30, presso il Centro Direzionale Zona Artigianale “Sacerdote Giovanni Rollo” di Ragusa avrà luogo una giornata formativa dedicata alle tematiche “minorili” organizzata dalla la Questura di Ragusa in collaborazione con il Centro Antiviolenza “Donne a Sud”.

E’ prevista la partecipazione di qualificati relatori, tra cui il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania, Roberto Di Bella, il GIP del Tribunale di Ragusa, Andrea Reale, nonché la Psicoterapeuta Vania Blanco. Saranno presenti il Prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, il Sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, il Procuratore della Repubblica di Ragusa, Fabio D’Anna, il Direttore della Scuola per Assisgtanti sociali Sociali di Modica “Federico Stagno D’Alcontres”, Gian Piero Saladino, ed il Presidente COA Ragusa, Emanuela Tumino.