Pachino, nuovo assessore ai Lavori pubblici: la sindaca nomina Massimo Guarino

Massimo Guarino è il nuovo assessore del Comune di Pachino, con deleghe ai lavori pubblici e all’urbanistica. E' stato nominato dalla sindaca, Carmela Petralito. "Con lui e con tutta la compagine amministrativa - afferma la Petralito in una nota - proseguiremo del lavoro, difficile ma esaltante, per far ripartire Pachino. Con l’assessore Guarino abbiamo già fatto un punto della situazione dei settori di cui si occuperà e dove avrà modo di continuare le attività già intraprese dal precedente assessore Giuseppe Campo".