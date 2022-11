Assemblea regionale siciliana, la DC nomina Carmelo Pace capogruppo

Il gruppo della Democrazia Cristiana all'Ars si è riunito questa mattina, prima della seduta inaugurale, e ha nominato l'onorevole Carmelo Pace, capogruppo della Dc. Presenti tutti i deputati regionali (Ignazio Abbate, Nuccia Albano, Fina Marchetta, Andrea Messina, Carmelo Pace), il commissario regionale della Dc, Totò Cuffaro e il vice commissario regionale della Dc, Pippo Enea. "Sono onorato di poter rappresentare la Democrazia Cristiana all'Ars e insieme ai miei colleghi di partito lavoreremo come una squadra per poter affrontare e risolvere le tante problematiche siciliane - dichiara il capogruppo della DC all'Ars, Carmelo Pace -. Oggi per la Dc si apre una nuova pagina, vogliamo essere protagonisti di questa legislatura mettendoci al servizio del popolo siciliano, al quale assicuriamo impegno, dedizione e presenza costante".