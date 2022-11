Catania, ruba televisore: arrestato grazie alla videosorveglianza

I Carabinieri della Stazione di Catania Librino hanno arrestato in flagranza un pregiudicato catanese 25enne per “furto aggravato”.

I militari, sono intervenuti presso un noto negozio di elettrodomestici all’interno di un centro commerciale a seguito di una richiesta d’intervento degli addetti alla vigilanza, i quali avevano riferito di un furto messo a segno dal 25enne impossessatosi di un televisore, ancora nel suo imballo originale su uno scaffale. Il giovane si era poi allontanato in direzione di una vicina attività commerciale il cui dipendente, verosimilmente inconsapevole della provenienza illecita del televisore, gli aveva concesso la possibilità di depositarlo momentaneamente nel retrobottega.

I Carabinieri hanno visionato le immagini del sistema di videosorveglianza del centro commerciale e, quindi, hanno ricostruito tutti gli spostamenti dell’autore del furto, riconoscendolo per i suoi precedenti. Lo hanno fermato vicino alla sua abitazione nel quartiere “Pigno” mentre stava rincasando. Il televisore è stato recuperato e riconsegnato al responsabile del negozio di elettrodomestici. Il giudice, in sede d’udienza di convalida, ha disposto per il 25enne gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.