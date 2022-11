Pediatri in fuga a Lentini, l'Asp di Siracusa: "Non siamo stati noi a chiudere il Ppi"

La temporanea sospensione a settembre delle attività del Punto di Primo Intervento pediatrico di piazza Aldo Moro a Lentini, si è resa necessaria per l’impossibilità a coprire i turni a causa delle improvvise dimissioni volontarie dei pediatri di libera scelta che prestavano il servizio.

E’ quanto precisano la Direzione sanitaria e i direttori di Cure primarie e del Distretto sanitario di Lentini in riferimento alla temporanea chiusura del PPI di Lentini avvenuta lo scorso settembre e non due anni fa come erroneamente riportato.

L’Asp di Siracusa è alla ricerca di nuovi pediatri per la prosecuzione del servizio ed ha pubblicato un nuovo avviso per la ricerca di disponibilità tra i 50 pediatri di libera scelta che operano in provincia di Siracusa. Ove si reperissero i medici il servizio ambulatoriale sarà prontamente riattivato.