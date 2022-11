Fuga di gas a Ribera, sgomberati 3 edifici per precauzione

Una fuga di gas nella zona della Circonvallazione ha fatto scoppiare il panico a Ribera, in provincia di Agrigento. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile e dei tecnici dell'azienda che gestisce la fornitura di gas in paese. Per ragioni di sicurezza il sindaco Matteo Ruvolo ha disposto l'evacuazione immediata di tre edifici di civile abitazione e dell'istituto superiore Francesco Crispi mentre il transito ai pedoni è stato interdetto e quello automobilistico deviato. La rottura della condotta, con conseguente fuoriuscita di gas, è stata provocata da alcuni lavori di scavo effettuati nella zona per la manutenzione della rete elettrica.