Fissato per mercoledì il giuramento della giunta regionale

È stata fissata per mercoledì prossimo, 16 novembre, alle ore 11 la seduta dell'Ars per il giuramento degli assessori della giunta Schifani e per l'elezione dei componenti dell'Ufficio di presidenza. A renderlo noto e stato il neo presidente dell'Assemblea, Gaetano Galvagno, dopo avere concordato la data con il governatore Renato Schifani.

"Al nuovo presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, vanno le mie congratulazioni e felicitazioni nella convinzione che saprà gestire i lavori d'aula con equilibrio e imparzialità. Sono certo che lavoreremo insieme nell'esclusivo interesse della Sicilia e dei siciliani". Lo dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

"Critiche Miccichè? Mi occupo di governare la Sicilia. Sono stato eletto da una maggioranza compatta e coesa:

il mio obiettivo è governare bene per la realizzazione del programma". Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, dopo l'elezione del neo presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, con 43 voti favorevoli.