Ars, Galvagno presidente: i 'messinesi' in soccorso della maggioranza

Primo vero banco di prova oggi per il centrodestra che ha eletto il presidente dell'Ars della XVIII legislatura non senza fibrillazioni e mal di pancia. Perche' se e' vero che il neo presidente Gaetano Galvagno ha potuto contare gia' alla seconda votazione su 43 voti, la maggioranza - che sulla carta disponeva di una quarantina di deputati - sembra essersi gia' sfaldata in favore di nuovi e piu' incerti assetti. Gianfranco Micciche', infatti, nel corso delle votazioni, parlando con i giornalisti tra i corridoi di Palazzo dei Normanni ha detto di non sentirsi "piu' parte della maggioranza", e che pur ritenendo Galvagno "un caro amico", alle prime due votazioni non l' avrebbe votato. Solo "a partire dalla terza, se gli manchera' il mio voto, lo sosterro'".

- E' difficile capire realmente come siano andate le cose. Conti alla mano, pero', ipotizzando che i deputati azzurri che fanno capo al coordinatore regionale si siano astenuti, rimane da capire l'origine dei circa otto voti in piu' che ha ricevuto il neo presidente dell'Ars. Le opposizioni - Pd e M5s (entrambi contano 11 deputati), e i due gruppi che fanno capo a Cateno De Luca, Sicilia Vera e Sud Chiama Nord, in totale otto - avevano annunciato voto contrario ma non sono mancate le accuse reciproche. Se il segretario regionale dem, Anthony Barbagallo, subito dopo il voto ha parlato di un "soccorso messinese" in cambio della vice presidenza mentre la maggioranza naufragava tra i banchi di Sala d'Ercole, per Danilo Lo Giudice i due gruppi Sicilia Vera e Sud Chiama Nord hanno votato scheda bianca. Una mossa che avrebbe "ricompattato la maggioranza", ha sottolineato ancora il coordinatore dei due gruppi di De Luca: "La nostra presa di posizione di essere consequenziali e coerenti a quanto dichiarato pubblicamente non ha consentito al segretario del Pd di intavolare una trattativa al rialzo con la maggioranza, per riservare - ha concluso - qualche blasonato strapuntino da assegnare ai piu' veterani parlamentari del Pd".

In primo piano nella foto i parlamentari siracusani, Riccardo Gennuso e Peppe Carta. Dietro Gaetano Galvagno con Giuseppe Lombardo)