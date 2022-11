Il musicista Mick Jagger in vacanza in Sicilia: posta al Teatro Greco di Siracusa

"Relax in Italia, dopo un po' di tempo passato a scrivere canzoni!". Il post su Instagram di Mick Jagger non è passato inosservato, corredato da 6 foto che lo ritraggono in Sicilia, alcune in luoghi riconoscibili, come il Teatro Greco di Siracusa e l'Orecchio di Dionisio alle Latomie del Paradiso nella stessa area archeologica. In un'altra foto, Jagger sorridente coglie un'arancia dall'albero con un cesto in mano. E ancora, un ulteriore scatto immortala il leggendario frontman dei Rolling Stones mentre si gode un tramonto sul mare. La presenza di Jagger a Siracusa sembra confermare le indiscrezioni uscite sulla stampa locale nell'agosto scorso: Jagger avrebbe acquistato una proprietà a Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa, per farne il suo buen retiro. D'altronde, che il musicista fosse attratto dalla Trinacria non è un mistero. Negli ultimi anni, a partire dal periodo del lockdown, Jagger ha passato spesso del tempo in Sicilia ed è stato immortalato in diverse località, da Palermo all'area sud-orientale dell'isola. Prima il Duomo di Monreale, poi le Saline di Priolo, Modica e Noto. Ora sembra prediligere l'area di Siracusa.