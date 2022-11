Da Canicattini alla Tunisia: i viaggi e le vacanze solidali di un gruppo di fuoristradisti

Da Canicattini Bagni alla Tunisia, la solidarietà non ha confini per un gruppo di fuoristradisti siciliani guidati dal militare canicattinese Alfonso Gallo, della Marina Militale Italiana, che hanno scelto di trasformare i loro viaggi e le loro vacanze in un momento solidale con le popolazioni più bisognose dei Paesi che visitano.

Quest’anno, dal 29 ottobre al 6 novembre 2022, è toccato alla Tunisia con l’attraversamento del Sahara tunisino dopo essere partiti da Catania, facendo tappa a Palermo e poi a Tunisi, Hammamet, Tozeur, Douz, Ksar Ghilane, Mahdia.

In collaborazione con il Gruppo comunale di Protezione Civile del Comune di Canicattini Bagni e il suo responsabile DM Giuseppe Casella, come racconta l’Assessore Ivan Liistro, il gruppo porta nei propri viaggi materiale e indumenti, frutto delle donazioni solidali dei canicattinesi, per donarli in particolare ai bambini e alle famiglie più bisognose.

«Un lungo viaggio, straordinario, con paesaggi affascinanti e la conoscenza di usi, costumi e culture diverse – afferma Alfonso Gallo -. A parte i grandi centri, si attraversano villaggi e località dove c’è bisogno di tutto. Per cui grazie alla collaborazione con il Comune di Canicattini Bagni, il Gruppo comunale di Protezione Civile e alla generosità e sensibilità dei canicattinesi, che ce ne danno l’opportunità, abbiamo la possibilità di donare materiali e in particolare indumenti ai bambini e alle famiglie più bisognose. Per noi questo è dare un senso al nostro viaggio e alle nostre vacanze».

Una scelta di vacanze solidali condivisa dal Sindaco Paolo Amenta e dall’Amministrazione comunale di Canicattini Bagni.