Progetto di ricerca sanitaria Diplomat: c'è anche l'ospedale di Caltagirone

Il Comitato Tecnico Sanitario, nella seduta del 28 ottobre, ha approvato la graduatoria dell’avviso pubblico del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, pubblicato il 20 aprile 2022.

Sono 226 i progetti di ricerca biomedica che accederanno ai 262.070.000 euro di finanziamenti per la ricerca sanitaria messi a disposizione dal Ministero della Salute, nell’ambito della Missione 6 del PNRR, fra questi anche il Progetto DIPLOMAT (Dgital PLatform for OMics and Artificial intelligence in Transplant and native rare renal diseases), nato dalla collaborazione fra il Dipartimento di Medicina dell’Università di Verona (diretto da Giovanni Gambaro), l’UOC di Anatomia Patologia dell’Ospedale “Gravina” di Caltagirone (diretta da Filippo Fraggetta), la Sezione di Anatomia Patologica del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Milano-Bicocca (diretta da Fabio Pagni). Il progetto Diplomat è stato finanziato con un milione di euro.