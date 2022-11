Pallamano, campionato di serie B maschile: tra Scicli Social Club e Alcamo scontro al vertice della 4^ giornata

E’ sicuramente la gara di Scicli tra Scicli Social Club e Alcamo a catalizzare l’attenzione della quarta giornata di andata del Campionato di serie B Drago di Pallamano maschile organizzato dal Comitato regionale Sicilia Figh presieduto da Sandro Pagaria.

La formazione di casa infatti dopo 3 giornate guida la classifica insieme all’Aetna Mascalucia a punteggio pieno. Ma gli alcamesi del tecnico Benedetto Randes sono tra i favoriti del torneo e quindi andranno in terra ragusana per centrare il risultato pieno.

L’altra capolista appunto l’Aetna Mascalucia invece ospita tra le mura amiche i peloritani del Messina.

Per quanto riguarda gli altri due incontri della giornata ad Agrigento si affrontano Girgenti e Agriblu Scicli mentre la Pallamano Marsala ospita il Villaurea.

Questi in dettaglio gli incontri della quarta giornata:

sabato 12 novembre

Scicli Social Club – Alcamo – arbitri Bertino Nunzio – Bozzanga Sergio;

La gara sarà trasmessa in diretta dalle 19.30 sul canale 85 del Digitale terrestre di Teletris e sulla pagina Facebook di Figh Sicilia

Girgenti – Agriblù Scicli – arbitri Guttadauro Emanuele – Giarratana Federica;

Pall. Marsala – Villaurea – arbitri Sardisco Marilisa – Trapani Adriana;

Aetna Mascalucia – Messina - arbitri Cardaci Vito – Manzella Luciano;

Classifica

Aetna Mascalucia e Scicli Social Club 6 punti:

Alcamo e Pall. Marsala 4

Villaurea Palermo, Agriblu Scicli 2

Beach Team Messina e Girgenti 0 punti.