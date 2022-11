Migranti: la Geo Barents lascia il porto di Catania, andrà ad Augusta

Ha lasciato il porto di Catania la Geo Barents per fare rotta verso Augusta. Dopo i necessari rifornimenti e cambio equipaggio tornerà nel Mediterraneo centrale per la sua ventesima rotazione. La nave di Medici senza frontiere era arrivata nel porto etneo lo scorso 6 novembre con 572 naufraghi a bordo. Dopo il primo 'triage' medico erano state fatte scendere 357 persone, e altre quattro successivamente. Le 211 rimaste sono state fatte sbarcare l'8 novembre dopo controlli medici di specialisti dell'Asp, intervenuti come consulenti, che hanno segnalato un elevato 'rischio psicologico'.

Foto Ansa