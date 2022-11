Enna, riaperta l'area di servizio di 'Sacchitello Nord"

Da questo pomeriggio, Eni ha riattivato il servizio di erogazione carburanti presso l'area di servizio "Sacchitello Nord", ubicata al km 123,300 della carreggiata in direzione Palermo dell'autostrada A19 "Palermo-Catania", tra gli svincoli di Mulinello ed Enna. Lo rende noto l'Anas, sottolineando in una nota che lo scorso 7 ottobre il servizio era stato sospeso, insieme a quello per la somministrazione di cibi e bevande. Il servizio di ristorazione, stante quanto comunicato ad Anas dalla società Autogrill, verrà riattivato nei prossimi giorni.