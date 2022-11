Strada provinciale 26, tappetino d'asfalto a Rosolini

L'amministrazione comunale di Rosolini attraverso il suo vice sindaco, e assessore ai Lavori pubblici, Luigi Fratantonio, ha seguito costantemente i lavori sulla strada provinciale 26, Rosolini - Pachino, tristemente conosciuta come la strada della morte. "Finalmente è partito il nuovo asfalto per la sp 26". A darne notizia è il vice sindaco che ha seguito i lavori nel tratto rosolinese. Fratantonio dice: " Ogni opera ha bisogno dei suoi tempi che non dipende dalle valutazioni o interpretazioni personalisu se, su, ma... Ma solo la programmazione e operatività. Grazie sempre all'impresa che con parsimonia e duro lavoro sta portando a compimento l'opera di riqualificazione".