Randazzo, controlli dei carabinieri: multe per 6.000 euro

I Carabinieri della Compagnia di Randazzo con l’ausilio dei colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” hanno effettuato nei giorni scorsi un servizio di controllo del territorio a largo raggio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa nell’ambito del comune di Randazzo. In tale contesto operativo, i militari dell’Arma hanno effettuato numerosi controlli agli automobilisti in transito in prossimità dei principali snodi viari della zona, hanno identificato circa 200 persone e proceduto al controllo di oltre 100 veicoli tra autovetture e motoveicoli.

Le sanzioni al Codice della Strada per le violazioni riscontrate (mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, mancato possesso dei documenti di circolazione) ammontano ad oltre 6.000 euro.