Viagrande, avviati i corsi di clown therapy organizzati dall'associazione "Rinascendo"

In un clima di forti e vere emozioni e commozione, legate al ricordo del periodo dell’emergenza da Covid 19, sono stati avviati i corsi base per volontario socio sanitario e clown therapy, giunti alla loro sesta edizione, organizzati e voluti fortemente dall’ associazione “Rinascendo”, con il gratuito patrocinio dell’Arnas Garibaldi. La cerimonia di presentazione ed inaugurazione dei corsi è stata ospitata, presso la sala convegni dell’Istituto oncologico del Mediterraneo di Viagrande. Una sala gremita di volontari, medici, direttori generali, infermieri, pazienti e rappresentanti di altre associazioni di volontariato del territorio, che sono stati premiati, per mano della presidente e fondatrice di “Rinascendo” e della “Casa del sollievo”, Angela Leonardi, per l’impegno profuso, per il coraggio, e per la generosità mostrati durante l’emergenza pandemica, nelle corsie degli ospedali, nelle case di cura.