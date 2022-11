Volley femminile, in serie C prima trasferta per Genovese Umberto Siracusa: aretusee a Enna

Prima trasferta nel campionato di serie C di pallavolo femminile per la Genovese Umberto Siracusa, ospite sabato sera (inizio ore 19,30) a Enna della Kentron Volley School. Si incontreranno, nella gara valida per la terza giornata, le uniche squadre che hanno finora osservato il turno di riposo: quella aretusea lo scorso fine settimana, quella ennese subito prima. Entrambe sono a zero punti. “Proveremo a muovere la classifica – dice il tecnico Francesco Italia (nella foto) – ma non faremmo drammi se non dovessimo riuscirci. Abbiamo iniziato ad allenarci con continuità soltanto dal 3 novembre, prima purtroppo non è stato possibile per problemi logistici non dipendenti dalla nostra volontà. Non abbiamo avuto modo di prepararci bene per questo torneo così impegnativo, ma spero che le difficoltà siano state adesso superate e che possiamo lavorare con assiduità per raggiungere l’obiettivo. Mi aspetto dunque che la squadra possa iniziare a ingranare nella seconda parte del girone di andata, tutto quello che verrà prima sarà di guadagnato. E’ evidente che scontiamo un ritardo di due mesi nella preparazione e questo – sottolinea - potrebbe pesare, ma proveremo comunque a fare risultato contro ogni avversario. Per quanto riguarda la Kentron Volley non conosciamo le avversarie ma questo non conta se consideriamo che non abbiamo ancora ben chiare le nostre caratteristiche tecnico tattiche. Non possediamo un sistema di gioco oliato e dobbiamo lavorare molto sugli automatismi. Siamo ancora molto lontani dagli standard migliori e dovremo sopperire alle mancanze con una prova di grande cuore”.