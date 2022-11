Modica, cioccolato Bonajuto e 'mpanatigghi protagonisti di "Aqui La Tierra" sulla TV spagnola

Cioccolato Bonajuto e ‘mpanatigghi sono stati gli indiscussi protagonisti nella serata di giovedì 10 Novembre della trasmissione televisiva “Aquì La Tierra” della rTVE 1 l’emittente televisiva pubblica Spagnola. L’inviata, Cristina Tovar, accompagnata da Ottavia Grasso, guida ed interprete siciliana, ha fatto tappa a Modica per un focus sui dolci di origine Spagnola, al centro cioccolato e ‘mpanatigghi.

La trasmissione è considerata in Spagna una sorta di Linea Verde della Rai ed è molto seguita in terra iberica. “Vale la pena venire a Modica anche solo per provare le ‘mpanatigghi”, è stato il commento della conduttrice alla fine del servizio televisivo. A conferma del lusinghiero giudizio sul "cioccolato più buono del mondo", una "verifica sul campo" tra i profumi e i sapori dell'Antica Dolceria Bonajuto di vicolo Franco Ruta.