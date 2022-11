Siracusa, fine settimana ai Magazzini del Foro Italico con la rassegna culturale "RiScopri Torre dell'Aquila"

Teatro e poesia in scena nel fine settimana per la rassegna culturale RiScopri Torre dell’Aquila ai Magazzini del Foro Italico a Siracusa. Prosegue domani, sabato 12 novembre, alle 21,00, con la performance di musica e parola Cunti Siciliani e domenica 13 novembre, alle 18,30, con la presentazione della raccolta di poesie Dillo alla luna dello scrittore siracusano Giacomo Sardone, l’iniziativa organizzata e promossa dall’associazione culturale Opera con il patrocinio del Comune di Siracusa e dell’assessorato alle Politiche culturali guidato da Fabio Granata.

Domani sera andranno in scena gli attori Laura Migliara e Gabriele Giannone (nella foto), accompagnati dal chitarrista Nicolò Carbonaro, per una esibizione che secondo il regista Giuseppe Messina “sarà una vera e propria riscoperta della tradizione del nostro territorio. Le musiche di Rosa Balistreri si intrecceranno con i testi degli autori siciliani. Si tratterà di un viaggio per lo spettatore che si troverà catapultato in una Sicilia del Novecento, in un’isola nella quale la calda terra regna sovrana, dove a voti li cunti su cuntati e a voti su cantati”.

La raccolta di poesie Dillo alla Luna di Giacomo Sardone sarà, invece, presentata domenica da Nadia Sardone con le letture teatralizzate di Messina e Lucia De Luca. «La raccolta è stata pubblicata in questa versione dopo la scomparsa di mio padre - ha raccontato Nadia Sardone, figlia dell’autore -. Esploreremo insieme ai partecipanti l’universo più intimo di Giacomo scrittore che nel suo percorso di vita ha saputo unire l’arte con uno sguardo sempre rivolto a chi era bisognoso o in difficoltà».