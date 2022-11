Domenica 13 novembre VI Giornata Mondiale dei Poveri: iniziative promosse dalla Parrocchia del Pantheon di Siracusa

Domenica prossima 13 novembre 2022 si celebra la VI Giornata mondiale dei Poveri, quest’anno dal tema “Gesù Cristo si è fatto povero per voi" (cfr 2 Cor 8,9).

La giornata è stata proposta da Papa Francesco dal 2017 con lo scopo di mettere al centro dell'attenzione le persone più in difficoltà.

Diverse le iniziative promosse dalla Parrocchia di S. Tommaso apostolo al Pantheon di Siracusa, vista la presenza, da diversi anni, della mensa dei poveri.

Giovedì 10 novembre si è tenuto un momento di preghiera con l’Adorazione Eucaristica per affidare gli assistiti, i volontari e coloro che portano avanti con gratuità, amore e generosità silente questo servizio quotidiano alle persone meno fortunate.

Domenica 13 novembre, Giornata Mondiale dei Poveri 2022, alle ore 12.00 si terrà il pranzo di festa con gli assistiti presso la mensa parrocchiale del Pantheon con la presenza dei volontari che prestano un servizio generoso, amorevole e di attenzione nei confronti del prossimo. Saranno giorni che permetteranno di prendere consapevolezza di quanto abbiamo e di quanto possiamo fare di grande, l’un per l’altro, dedicando del tempo libero mettendo al centro il bene per gli altri, per strappare, quindi, loro un sorriso e dare un ristoro caldo in questo tempo di forti incertezze sociali.