Pallamano, serie B: l'Handball Scicli Social Club torna a giocare in casa per affrontare l'Alcamo

L'Handball Scicli Social Club di Luigi Ciavorella torna a giocare in casa dopo due trasferte parecchio impegnative dalle quali si è tratto il massimo profitto, con altrettanti successi, che lo vede in testa alla classifica del campionato di serie B con sei punti in condominio dell’Aetna Mascalucia, dopo tre giornate.

Sabato sera, con fischio d’inizio alle 19,30, l’Handball Scicli Social affronta la quotata e storica compagine dell’Alcamo, tanto cara al Presidente Gaspare Randes, attualmente con quattro punti nel carniere (solo due vittorie su tre gare disputate), accreditata per la promozione in serie A2.

La partita sarà trasmessa in diretta sul canale 85 di Tele Tris e sulla pagina social di Figh Sicilia.

La direzione della partita è stata affidata agli arbitri Nunzio Bertino e Sergio Bozzanga, con l’assistenza di Rocco Campailla, in qualità di commissario.

Durante gli allenamenti settimanali Luigi Ciavorella ha cercato di dare slancio e serenità ai suoi ragazzi. Lo stesso, poi, ha chiosato: “Servirà molta attenzione per mettere in difficoltà i quotati avversari. La mentalità è quella giusta. Ma dobbiamo mantenere il giusto equilibrio sia tattico che mentale durante l’arco della partita per non farci prendere alla sprovvista.

Mi sento di affermare che la mia squadra è molto concentrata ed ha ancora parecchio da mostrare. L’Alcamo ha giocatori di categoria superiore molto tecnici che sanno il fatto loro, molto dinamici oltre il lato fisico. Avremo modo di assistere ad una bella gara”.

Da tutto ciò si evince che ci sono tutti gli ingredienti per una partita di buon livello e dall’elevato tasso agonistico.

Quindi, non resta che dare la parola al campo, dove i sostenitori locali si faranno sentire.